كايو: فخورون بما يقدمه العين بالمونديال وعلينا الحذر من ريفر بليت

الزعيم يمني نفسه بالصعود لنهائي كأس العالم كأول نادي إماراتي يصل لهذا الدور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرازيلي كايو؛ محترف العين الإماراتي، أن العقلية المختلفة التي دخل بها فريقه مواجهة الترجي التونسي هي ما منح الزعيم الأفضلية، مشددًا على أن مواجهة ريفر بليت المقبلة تتطلب مجهودًا أكبر.

وكان الزعيم قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، بعدما تغلب على باب سويقة بثلاثية نظيفة، ليواجه ريفر بليت في اللقاء المقبل.

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كايو قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "دخلنا لقاء الترجي بعقلية أخرى ومغايرة عن التي دخلنا بها المباراة الأولى أمام تيم ويلينجتون، وهي تفادي تلقي الهدف الأول ثم الركض وراء النتيجة، ونحن من سجل أولاً وحققنا النقاط الثلاث، وهذا أفضل شيء قدمناه خلال المباراة.

"إحساس رائع بعد بلوغنا الدور نصف النهائي، ما يسمح لنا بالاستمتاع كثيراً بالإنجاز المحقق لحد الآن، فعلينا أن نكون سعداء وأن نفخر بما يقدمه فريقنا على أرضية الميدان، بما أننا نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة وطي صفحة الترجي".

وأضاف متحدثًا عن مواجهة ريفر بليت في نصف النهائي: "فريق كبير، يملك إمكانيات كبيرة وعلينا الحذر منهم في المباراة، وفي نفس الوقت العين مطالب بتقديم مجهود أكبر في تلك المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، وفي حال كنا في يومنا وقدمنا ما علينا، فستكون مباراة رائعة بين الفريقين".

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البرازيلي اختتم: "هدفي هو تقديم كل ما لدي فوق الميدان سواء بتسجيل الأهداف أو تقديم الكرات الحاسمة، كما أهدف لمساعدة فريقي على أن يكون في المستوى وأن نحقق نتائج جماعية رائعة، فهذا ما أصبوا إليه وهذا هو هدفي، سأسجل أمام ريفر بلايت أول أهدافي في البطولة، وسأقدم كل ما علي كي أتمكن من التسجيل في هذه المباراة الكبيرة.

"أشكر كثيراً الجماهير العيناوية التي جاءت إلى الملعب، وأشكرهم على مساندتنا طيلة المباراة، ومن دونهم لا يمكننا تقديم أي شيء أو الفوز بالمباريات، وأعدهم أننا سنقدم كل ما لدينا للفوز على ريفر بليت وبلوغ النهائي".

حقق العين فوزًا مثيرًا في لقائه الأول بالمونديال أمام ويلينجتون النيوزيلاندي، فبعدما كان متأخرًا بثلاثية مقابل هدف وحيد في شوط المباراة الأول، عاد بالشوط الثاني وسجل هدفي التعادل، ليصعد لمواجهة الترجي بالفوز بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلاقي الزعيم غدًا الثلاثاء، ريفر بليت، لحسم المتأهل إلى نهائي البطولة، على استاد هزاع بن زايد.