كايل واكر يمسح تغريدة سخر فيها من ليفربول

هل الأمر يستحق؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قام اللاعب الإنجليزي، كايل واكر، بالسخرية من ليفربول عقب تعادله أمس مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط ليكتفي بفارق 5 نقاط، رغم خسارة السيتيزين بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين.

ورغم تقدم ليفربول المبكر بهدف ساديو ماني، إلا أن المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، سجل التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

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🗓️فبراير 2019، قطر في المباراة النهائية في كأس_آسيا2019



أهلًا بكم في #حكايات_جول pic.twitter.com/Pvl0sXsOXb — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وقام واكر باستخدام صورة سابقة لزميله أثناء التواجد في كأس العالم الأخيرة مع صديقته، ونشرها بتعليق: "لقد اعتقدوا أنهم سيصبحون في الصدارة بفارق 7 نقاط".

إلا أن اللاعب قام مسح التغريدة بشكل سريع، والتي ظهر فيها ماجواير صاحب هدف تعادل الثعالب.

واكر نفسه كان قد نشر تغريدة سابقة، يسخر فيها من الأشخاص الذين يقومون بمسح تغريداتهم.

Who deletes tweets these days!? https://t.co/CnBnoXyM1m — Kyle Walker (@kylewalker2) December 18, 2018

وسيلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال ثم إيفرتون، قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في حين يلتقي ليفربول مع وست هام وبورنموث في الجولتين المقبلتين، قبل لقاء مانشستر يونايتد.