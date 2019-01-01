كايزر: عموري سيبذل قصارى جهده أمام العين

مدرب الجزيرة الإماراتي يتحدث عن مشاركة عموري لأول مرة ضد فريقه السابق العين.

أكد مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق نادي الجزيرة، على أنه يركز رفقة فريقه لتحقيق النقاط الثلاث أمام العين، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل.

كايزر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مباراة لا تحتمل أكثر من 3 نقاط، نركز فقط على فريقنا وكيفية تحقيق الفوز".

المدير الفني للجزيرة تابع: "بالنسبة لعمر عبدالرحمن فإنه لاعب محترف وسيقدم أقصى ما لديه، بعيداً عن أي ضغوطات خارجية، ومن الجيد عودة اللاعبين لمواجهة فرقهم القدامى مجدداً حيث تمنحهم طاقة إيجابية لتقديم الأفضل".

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وواصل: "التحضيرات تسير بشكل جيد والفريق جاهز بديناً وذهنياً، وسيغيب عن المباراة عامر عبدالرحمن والمهاجم البرازيلي كينو، وأعتقد أن المواجهة ستكون مميزة، وستحظى بالزخم الجماهيري نظراً لتنافسية الفريقين".

واختتم كايزر تصريحاته قائلًا: "الفريقين تغيرًا على مستوى الانتدابات، وأسلوب اللعب قد اختلف عن الموسم الماضي، لكن يتشابهان في الأسلوب الهجومي".

الجزيرة سيواجه العين، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، في مباراة قمة إماراتية.