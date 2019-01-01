الانتقالات
الانتقالات

كاهيل يرفض 3 عروض أبرزهم يوفنتوس

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Getty
المدافع الإنجليزي يقترب من الرحيل مجاناً في نهاية الموسم..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية أن جاري كاهيل مدافع تشيلسي كان قريباً من الانتقال إلى يوفنتوس وموناكو وفولهام في هذا الشتاء.

 

وبحسب سكاي سبورتس فإن تشيلسي كان جاهزاً للسماح لكاهيل بالرحيل في يناير الجاري، بعد أن شارك بـ7 مباريات فقط هذا الموسم.

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وتوصل فولهام وتشيلسي لاتفاق بشأن انتقال اللاعب بشكل دائم، إلا أن المدافع البالغ من العمر 33 عاماً لم يتوصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية.

أما عن يوفنتوس وموناكو، فقد رفضهم كاهيل رغبةً في مواصلة المنافسة على مقعد في تشيلسي.

يذكر أن عقد كاهيل مع البلوز ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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