كاهيل: تجربتي مع ساري في تشيلسي مريعة

كاهيل ترك تشيلسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جاري كاهيل، مدافع كريستال بالاس، بالحديث للعام الماضي في تشيلسي تحت قيادة ماوريتسيو ساري، ووصفه بالمريع.

كاهيل رحل عن تشيلسي بعد انتهاء عقده والتحق بصفوف كريستال بالاس بعدما لعب فقط لقاءين الموسم الماضي في الدوري.

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وقال كاهيل مع "سكاي": "الجمهور لا يشعر بما مريت به، كان الأمر مريعاً وصعباً، أنا لم أكن معتاداً أن لا ألعب باستمرار".

وأضاف: "كانت تجربة وموسم غريب، لا أريد تذكر ذلك العام المريع، بل ما سبقه من مواسم حافلة بالبطولات والإنجازات".

وختم: "الأمر كان يجب أن ينتهي برحيلي، صعب أن تلعب مباراتين أو ثلاثة فقط،أرحل تاركاً خلفي ذكريات وأصدقاء رائعين".

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ويلعب تشيلسي مساء اليوم الأحد أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الثانية من البريميرليج.