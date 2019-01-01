كاهيل: لا أستطيع احترام ساري

جاري كاهيل نجم فريق تشيلسي يؤكد أنه لا يستطيع أن يحترم ماوريزيو ساري المدير الفني للفريق بعد أن أبعده عن التشكيلة هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جاري كاهيل نجم فريق تشيلسي أنه لا يستطيع أن يحترم المدير الفني للفريق ماوريزيو ساري بعد تصرفاته الأخيرة معه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاهيل وأكد خلالها أنه يرفض طريقة تعامله معه في هذا الموسم بعد أن أبعده عن تشكيلة الفريق دون أن يوضح أي شيء له.

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وقال كاهيل: "الأمر كان مريعًا بالنسبة لي، لكن كل شيء سيمحى من ذاكرتي بمجرد أن أترك النادي، الذكرى الأخيرة لي ستكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "لقد كانت الأمور صعبة للغاية، لقد كنت ألعب بشكل مستمر في السنوات الست الأخيرة، وحققت الفوز بكل شيء مع النادي، لذلك المشاهدة من المدرجات أمر لم أتوقعه".

وأكمل: "يمكنك أن تبعد أي لاعب عن المباريات مباراتين أو ثلاثة أو حتى أربعة دون أن توضح أسبابك لذلك، لكن أن يصل الأمر لثمانية أو تسعة مباريات ولا توضح موقفك فذلك أمر غير معتاد".

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واختتم تصريحاته: "ذهبت لكأس العالم ولم ألعب، ولكنني عدت وأنا أحمل المزيد من الاحترام لجاريث ساوثجيت، الأمر كله يتمحور حول كيفية معاملة من حولك، سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أحترمه من جديد".

جدير بالذكر أن كاهيل لم يشارك حتى الآن في الدوري الإنجليزي سوى في 21 دقيقة فقط منذ انطلاقة الموسم، كما أبعده ساري عن تشكيلة الدوري الأوروبي التي كان يظهر فيها أساسيًا بشكل معتاد.