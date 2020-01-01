"كان يجب طرد ميسي أمام ألافيس"

أندوخار أوليفر الحكم السابق في الدوري الإسباني يؤكد هروب ميسي من بطاقة حمراء مباشرة ضد ديبورتيفو ألافيس.

أكد أندوخار أوليفر الحكم السابق في الكرة الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة هرب من الحصول على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء فريقه الأخير أمام ديبورتيفو ألافيس.

جاء هذا بحسب ما أندوخار في تصريحات صحفية، شدد خلالها على أن تصرف ميسي كان يجب أن يقابله الحكم بحسم أكبر من ذلك.

وقال أندوخار: "كان يجب أن يحصل ميسي على بطاقة حمراء مباشرة، بالرغم من أن الكرة لم تلمس الحكم أليخاندرو هيرنانديز".

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وأضاف: "ما قام به ميسي تجاه حكم اللقاء كان يقصد به بشكل مباشر أن يهدده به ويخيفه، لذلك كان يجب أن يحصل على بطاقة حمراء مباشرة".

وكان ميسي قد انفعل على حكم اللقاء بعد أن تلقى فريقه هدفًا جاء بعد خطأ غير محتسب له، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفرينكي دي يونج أيضًا.

ووقع برشلونة في فخ التعادل مع ديبورتيفو ألافيس في لقاء الأمس بالجولة السابعة من الدوري الإسباني، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثماني نقاط فقط بعد خوضه لست لقاءات.