"كان هدفنا الأول" .. مبابي يعلق على خروج باريس من الأبطال

نشر جناح باريس سان جيرمان كيليان مبابي منشور عبر تطبيق إنستجرام يعبر فيه الدولي الفرنسي عن حزنه عما حدث في مباراة فريقه أمام ريال مدريد بالأمس.

وكان الفريق الملكي قد استطاع قلب تأخره في النتيجة لصالحه بعد أن كان شعر الجميع أن التأهل قد صار من نصيب الفريق الباريسي.

وكان مبابي قد سجل في مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق العاصمي، وعاد أيضًا للتسجيل في لقاء العودة، لكن في النهاية فاز الفريق الإسباني وحصل على بطاقة الصعود.

وتحدث كيليان عن شعوره بالحزن حول ما حدث، وصمم على أن الموسم لم ينته بعد، وأن الجميع في باريس عليه أن يكون متحد أكثر من أي وقت مضى.

ماذا قال مبابي؟

جاء في منشور مبابي عبر إنستجرام: "لحظة صعبة، كان دوري الأبطال هدفًا كبيرًا بالنسبة لنا، لكننا فشلنا".

وواصل: "الموسم لم ينته، ومهما حدث لنا سنبقى متحدين ومصممين حتى المباراة الأخيرة من الموسم".

واختتم: "شكرا للجماهير الذين دعمونا وقاموا بالرحلة".

كما أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن كيليان رفض الحديث بعد المباراة مباشرةً وفضل الحديث بعض رجوعه لفرنسا.

ماذا عن المنتخب الفرنسي؟

نشرت صفحة المنتخب الفرنسي عبر تطبيق إنستجرام صورة تجمع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما بجوار جناح باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وكتب تعليقًا على الصورة الموضوعة: "فخورون بلاعبي المنتخب الفرنسي".

وتابع: "أداء رائع لكريم بنزيمة (3 أهداف) وكيليان مبابي (هدف واحد)".

واختتم: "هل نفد صبرك على وجودهم مع المنتخب الفرنسي في نهاية الشهر؟".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة بوردو الفرنسي في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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