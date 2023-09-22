"كان قرارًا قاسيًا وغريبًا" .. ميندي "يهرب" من مسؤولية هدف رونالدو

الهدف الأول جاء مبكرًا للغاية

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أكد إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي أن الهدف الأول الذي استقبله الفريق مبكرًا للغاية لعب دورًا كبيرًا ومباشرًا في خسارتهم أمام النصر 4-3 في سابع جولات دوري روشن السعودي.

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كريستيانو رونالدو كان قد تقدم للنصر بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة، وقد اتهم العديد من الجمهور الأهلاوي حارس المرمى السنغالي بالمسؤولية عن استقبال ذلك الهدف الذي أربك فريقهم وأخرجه من أجواء اللقاء في النصف ساعة الأولى والتي شهدت مضاعفة التقدم بواسطة أندرسون تاليسكا.

ميندي دافع عن نفسه بالإشارة إلى أن طرفًا ثالثًا يتحمل مسؤولية ذلك الهدف، متهمًا الحكم باتخاذ قرار قاسٍ وغريب باحتسابه، حيث قال "حظينا ببداية سيئة للقاء، فقدنا الكرة وتلقينا الهدف الأول، والأمر يكون صعبًا جدًا حين نستقبل هدفًا مبكرًا ضد مثل تلك الفرق الكبيرة".

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أضاف "احتساب الهدف الأول كان قرارًا قاسيًا، لم أستطع أن أرى أي شيء في الملعب بسبب الألعاب النارية، كان قرارًا غريبًا لكننا نحترمه بالطبع. لعبنا جيدًا بعدها لكننا واجهنا فريق قوي وقد أظهرنا جودتنا".

حارس مرمى تشيلسي السابق اعترف بارتكاب الأهلي الكثير من الأخطاء الدفاعية، مشيرًا إلى أنهم يدفعون ثمن ذلك مباشرة وغاليًا كما حدث أمام الفتح والنصر.

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