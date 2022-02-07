"كان عليه تحمل المسؤولية" .. أسطورة ليفربول السابق ينتقد صلاح

انتقد جيمي كاراجر قرار المنتخب المصري بترك محمد صلاح ليكون خامس لاعب يسدد ركلات الترجيح، وذلك بعد خسارة الفراعنة في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال.

تعادل الفريقان بنتيجة (0-0) خلال 120 دقيقة في نهائي يوم الأحد في الكاميرون، تاركين ركلات الترجيح لتحدد مصير المباراة.

وبعد أن أضاع المصري محمد عبد المنعم ومهند لاشين، سدد السنغالي ساديو ماني ركلة الجزاء الحاسمة ليحقق منتخب بلاده أول لقب في كأس الأمم الأفريقية.

وكان صلاح زميله في ليفربول في طريقه لتسديد ركلة الجزاء التالية لمصر لكنه لم يسدد حيث كانت قد حسمت الأمور.

وهو الأمر الذي اثار استياء لاعب ليفربول السابق جيمي كاراجار الذي يرى أن صلاح كان عليه تحمل مسؤولية الركلة الرابعة لرفع الضغوط عن فريقه.

ماذا قال أسطورة ليفربول السابق؟

That is why your best penalty taker should never go fifth. Mo Salah not taking a penalty for Egypt in a shootout in a final is madness. Also happened to Ronaldo years ago for Portugal v Spain. #AFCON2021 #SENEGY — Jamie Carragher (@Carra23) February 6, 2022

تحدث جيمي كاراجار عبر تويتر قائلًأ: "لهذا السبب لا ينبغي أن يتقدم أفضل مسدد لركلات الجزاء في المركز الخامس أبدًا، إن عدم تسديد محمد صلاح لمصر في ركلات الترجيح في النهائي هو جنون، وهو ما حدث لرونالدو منذ سنوات في مباراة البرتغال واسبانيا".

وعند سؤاله عن مسدد الركلة الخامسة في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بعام 2005 أجاب: "كان ستيفين جيرارد في المركز الخامس، لكنه لم يكن المنفذ الأول لركلات الجزاء في ذلك الوقت، اختاره رافا كآخر لاعب يسدد لأنه شعر أنه سيتعامل مع الضغط بشكل أفضل".

ويبدو أن ترتيب المسددين لم يكن الأمر الوحيد الذي أغضب كاراجار، فأسطورة ليفربول السابق يرى أنه من "الغباء" ترك السنغال تسدد أولًا على الرغم من فوز صلاح في قرعة القطع المعدنية.

وأضاف في هذا الأمر: "شئ آخر غبي في ركلات الترجيح، الفرق التي فازت في القرعة وتركت الخصم يأخذ ركلة الجزاء الأولى".

حيث يرى جيمي أنه من الأفضل أن تسدد أولًا لأن ذلك يضع الضغط على منافسك بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره السنغالي في نهائيات تصفيات كأس العالم قطر 2022.