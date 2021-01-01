"كان على برشلونة التعلم من ريال مدريد ورونالدو وبيع ميسي الصيف الماضي!"

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وجب على إدارة برشلونة التعلم من نظيرتها في ريال مدريد، عندما باعت الأخيرة كريستيانو رونالدو، ومن ثم فكانت لتبيع ليونيل ميسي الصيف الماضي، وذلك وفقًا لوجهة نظر أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو.

رونالدو بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي بقميص النادي الملكي آثر الرحيل إلى يوفنتوس، في صفقة جنت من خلفها خزائن الميرينجي 100 مليون يورو.

بالنسبة لريفالدو، فكان على إدارة البرسا أن تفهم أن بيع ميسي الصيف الماضي كما أراد كان ليضخ أموالًا عظيمة للخزينة ليُنقذ النادي من وضعه الحالي، حتى رغم القيمة الفنية الكبيرة التي يمنحها البرغوث لكتيبة رونالد كومان.

أسطورة كرة القدم البرازيلية قال "لم يكن برشلونة في حالة مادية جيدة قبل كورونا، لكن الأمور ساءت أكثر العام الماضي وبعد رحيل ليونيل ميسي الحتمي تقريبًا، قد يحتاج النادي إلى بيع بعض اللاعبين الأكثر أهمية لكسب الدخل".

كما أضاف "كما ذكرت سابقًا، أخطأ مجلس الإدارة بعدم بيع ليونيل ميسي عندما كان عقده ساريًا، وهو ما فعله ريال مدريد من قبل عندما باع رونالدو وحصل على حوالي 100 مليون يورو في المقابل".

ميسي ومبابي وماني وأبرز من تراجع مستواهم في الموسم الحالي

"إنه لأمر محزن أن نرى مثل هذا اللاعب الموهوب والقيِّم يغادر برشلونة مجانًا عندما يمر النادي بالعديد من المشاكل المالية."

وأتم "ربما انتهت فترة فيليبي كوتينيو في برشلونة قد تنتهي قريبًا، من بيعه يمكن إبقاء لاعبين آخرين مثل أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، أنا متأكد من أن هناك أندية في إنجلترا ستكون مهتمة بدفع أموال ضخمة للتعاقد معه".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على توقيع ميسي في الفترة الراهنة، فيما يظل مانشستر سيتي ضمن الوجهات المحتملة أيضًا للأرجنتيني إن قرر الرحيل.