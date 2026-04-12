كان بير شورس قد توصّل شخصيًا إلى اتفاق مع إنتر قبل إصابته المزمنة في الركبة، بحسب ما صرّح به المدافع الذي عانى كثيرًا صباح الأحد في برنامج «صباح الخير إيريديفيزي». وبسبب إصابته لم تتم الصفقة في النهاية.

شورس، الذي يبلغ الآن 26 عامًا، بدأ بقوة في الدوري الإيطالي، وبعد موسم ممتاز مع تورينو، النادي الذي خطفه من أياكس، ظهر اسمه على رادار إنتر.

وقال مسترجعًا: “كنت قد وافقت بنفسي على إنتر”. وأضاف: “ثم تعرّضت مباشرة للإصابة. أكثر ما كان صعبًا عليّ هو أنني لم أقم بتلك الخطوة”، يقول قلب الدفاع الذي يخضع لإعادة التأهيل بصراحة. “كنت قد لعبت عشرة أشهر مع تورينو وعشت هناك فترة رائعة.”

وتابع: “كنت في قمة مسيرتي، وعندها تريد أن تقوم بتلك الخطوة. إنتر أصبح بطلًا في العام التالي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا. هذه أشياء تريد أن تعيشها.”

وأضاف شورس بصراحة: “في البداية كان ذلك بالفعل الأصعب على الإطلاق. كان يؤلمني أن أشاهد إنتر، لأنني كنت قد توصلت إلى اتفاق. ستيفان دي فري يلعب هناك أيضًا، وكان من المفترض أن يصبح مرشدي. كانت خطة جميلة. فإذا انهار ذلك كله، تشعر بالأمر فعلًا لبعض الوقت.”

منذ أكتوبر 2023 لم يلعب شورس أي مباراة. والآن بات هناك أخيرًا نور في نهاية النفق. مسار إعادة التأهيل لديه أوشك على الانتهاء، وما يزال لا يشتكي من قلة الاهتمام.

وبالتالي قد يعود المدافع الحر إلى العمل في الدوري الإيطالي الموسم المقبل. وبمجرد أن يصبح جاهزًا، سيتدرب على أي حال مجددًا مع تورينو. وإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أندية أخرى مهتمة. وقال شورس: “هي أودينيزي وجنوة وفيورنتينا. لقد طلبت معلومات عن وضعي.”