"كانت مدبرة".. جوتي يهاجم حفل الكرة الذهبية بسبب مبابي وكين!

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أثار النجم السابق لريال مدريد غوتي الجدل بتشكيكه في أحقية هاري كين بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية مؤخرًا. وألمح الإسباني إلى أن قرار منح قائد منتخب إنجلترا الجائزة جاء متزامنًا بشكل مريب مع نقل الحفل إلى لندن.

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لندن تحتضن تتويج كين

شهدت الذكرى السبعون لجائزة الكرة الذهبية انتقال الحفل المرموق من مقرّه التقليدي في باريس إلى العاصمة الإنجليزية. وعلى أرضه، توّج المهاجم الغزير الإنتاج بأرفع جائزة فردية في كرة القدم، متفوقًا على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد والموهبة البرشلونية لامين يامال.

وحصل كين على الجائزة عقب موسم 2025-26 الاستثنائي، إذ سجّل رقمًا مذهلًا بلغ 73 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو رصيد موسمي لم يتفوق عليه سوى ليونيل ميسي بأهدافه الأسطورية البالغة 82 هدفًا خلال موسم 2011-12.

جوتي يشكك في فوز "مدبّر"

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وعلى الرغم من تلك الأرقام المذهلة، أبدى جوتي شكوكًا قوية حول عملية التصويت. وخلال حديثه في البرنامج التلفزيوني الإسباني El Chiringuito، سلّط صانع الألعاب السابق لريال مدريد الضوء على ما اعتبره تزامنًا مريبًا للغاية في الأحداث المتعلقة بالمدينة المستضيفة.

وقال جوتي: "من قبيل الصدفة أنهم في الذكرى السبعين ينقلون الحفل إلى لندن، ويفوز بها شخص من لندن. إنها مصادفة مذهلة أن ينقلوها إلى لندن ويفوز بها شخص من لندن، أليس كذلك؟ أعني، الأمر وكأن كل شيء…"

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وعندما تدخّل محلل آخر ليشير إلى أن النتيجة كانت "مدبّرة"، سارع جوتي إلى الموافقة قائلًا: "تمامًا. بكل تأكيد. هذا ما أعتقده، وهو ما أفكر فيه بشأن هذه الجائزة منذ وقت طويل."

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كما أشار الإسباني إلى نظرة الذهول التي بدت على المهاجم عند الإعلان عن النتيجة، قائلًا: "أؤكد لكم، عندما رأيت التعبير على وجهه عندما أعلنوا فوز هاري كين، لم يخطر بباله يومًا أنه سيفوز بها. أبدًا. أعتقد أنه كان يتوقع أن يسبقه كل من لامين يامال ومبابي. يكفي أن تنظروا إلى وجهه."

هامش فوز بالغ الضآلة

وبعيدًا عن نظريات المؤامرة في الاستوديو الإسباني، رسمت التفاصيل الرسمية لعملية التصويت صورة معركة محتدمة للغاية. فقد أكّد فينسنت غارسيا، رئيس تحرير France Football، أن هامش الفوز النهائي كان ضئيلًا بشكل استثنائي.

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وأوضح جارسيا: "هذا العام، كان هناك عدة مرشحين جادّين. أقربهما كانا الأول والثاني، هاري كين وكيليان مبابي، والسباق بينهما حُسم بفارق ضئيل جدًا. كان فارق النقاط بين كين ومبابي أصغر من الفارق بين رودري وفينيسيوس عام 2024، الذي بلغ 41 نقطة، وهو فارق كان ضيقًا للغاية حينها بالفعل."

وأشار جارسيا إلى أن موازين القوى تحولت بشكل كبير في المراحل المتأخرة من عملية التصويت، مضيفًا: "كان الأمر متقاربًا بشكل لا يُصدّق. كنت أتابع النتائج لحظة بلحظة خلال شهر التصويت. تصدّر كيليان السباق لفترة طويلة، لكن هاري كين عاد إلى المنافسة، وفي النهاية حُسم الأمر بعدد قليل جدًا جدًا من النقاط."

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إثبات خطأ المشككين

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وسيعود كين الآن إلى أجواء المنافسات مع ناديه حاملًا عبء كونه معترفًا به رسميًا كأفضل لاعب في العالم. وعلى المهاجم المخضرم أن يركّز فورًا على الحفاظ على وتيرته التهديفية الدؤوبة لإسكات المشككين الذين لا يزالون متشبثين بموقفهم، وليبرّر مكانته الجديدة.

ومع تحقيق علامة تاريخية بلغت 73 هدفًا في الموسم الماضي، ستكون التوقعات هائلة لما تبقّى من الموسم الحالي. وسيسعى إلى استغلال هذا التتويج البارز محفزًا لمزيد من الألقاب، في حين سيكون منافسوه الأوروبيون مثل مبابي ويامال بلا شك متحمسين للإطاحة به في العام المقبل.