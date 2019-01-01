كانوتيه: توتنهام يحتاج إلى البطولات من أجل الاحتفاظ بهاري كين

أسطورة إشبيلية فريديريك كانوتيه يرى أن البطولات هي الحل الوحيد لتوتنهام إذا أراد حماية هاري كين من إغراءات ريال مدريد ومانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فريديريك عمر كانوتيه مهاجم توتنهام وإشبيلية سابقًا إن الحفاظ على هاري كين كلاعب في صفوف السبيرز يتطلب تحقيق البطولات.

وكان هاري كين قد ارتبط بالعديد من من الأخبار التي تفيد برحيله عن صفوف توتنهام خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحول ذلك قال فريدريك كانوتيه إن توتنهام سيواجه صعوبة في الحفاظ على خدمات كين أمام إغراءات الأندية الكبرى.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وقال كانوتيه: "يجب أن يفوز توتنهام ببطولة محلية أو أوروبية حتى يستطيع تقديم شيء ما لهاري كين يمنعه من المطالبة بالرحيل"

وأضاف: "مشروع توتنهام يستحق الاحترام، وما يقدمه بوتشيتينو شيء كبير بالفعل، ولكن الفوز بالبطولات يكون شريطة أساسية للحفاظ على اللاعبين الكبار"

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يذكر أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يعدان أكثر الأندية اهتمامًا بهاري كين في الفترة الحالية والأقدر على دفع قيمته المطلوبة.