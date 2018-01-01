كانشلسكيس ينصح مورينيو بالابتعاد عن التدريب لمدة عام

أسلوب مورينيو الدفاعي سيكلفه وظيفته على حد قول اللاعب الروسي السابق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندري كانشلسكيس لاعب مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن جوزيه مورينيو مدرب الفريق بحاجة للراحة لمدة موسم بعيداً عن مهام التدريب اليومية.

وقال كانشلسكيس في تصريحاته لبوين:"مورينيو بحاجة للابتعاد عن اللعبة لمدة عام. إنه يفرغ غضبه على اللاعبين والجماهير والإعلام، الأمر الذي يعني أن كل خطواته تُجرى تحت الضغط". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف:"أعتقد أنه مدرب عظيم، وبعد قضائه لهذا الوقت بعيداً عن اللعبة، سيعود في دوره الجديد أفضل وأكثر حيوية".

وأوضح:"لا أظن أن مورينيو سيحظى بالدعم الكامل في مانشستر يونايتد لأنه لا يلعب الكرة الصحيحة وهذا الأمر سيكلفه عمله على الأرجح".

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وتابع:"إنه معروف بإسلوبه الدفاعي وهو أمر يصعب على جماهير يونايتد الاعتياد عليه بعد مشاهدة كرة فيرجسون الهجومية لعقدين من الزمان".

يذكر أن الروسي قد عمل تحت قيادة سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للنادي بين عامي 1991 و1995.