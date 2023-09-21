النجم البرتغالي يثبت عشقه منذ الصبا

يعيش البرتغالي جواو كانسيلو نجم برشلونة الحالي حالة لا يمكن تخطيها من الأداء الرائع الذي دخل به قلوب مشجعي البلوجرانا من الباب الكبير.

لقد بدا ذلك بوضوح في حواره الأخير مع "موندو ديبورتيفو" والذي تناول فيه العديد من الأشياء الخاصة بتجربته الحالية في البيت الكتالوني.

كانسيلو أشار إلى أنه "على الرغم من أن مانشستر سيتي هو النادي الأفضل في العالم حاليًا، إلا أن برشلونة إذا ناداك فلابد أن تجيب!".

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وأردف: "كل من يعرفونني منذ وقت طويل يعرفون كم تمنيت أن ألعب هنا، إنه الفريق الذي طالما حلمت باللعب بين صفوفه".

وعن مستقبله أشار إلى أنه "لا يشغل باله كثيرًا" بالمستقبل، لافتًا: "إذا رأوا أنك نؤدي بشكل جيد، فسوف يحبونك".