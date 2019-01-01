كانسيلو: رونالدو لا يزال شاباً وأريد العودة لبنفيكا

الظهير البرتغالي من الأبرز في يوفنتوس هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس، عن تجربته الحالية مع الفريق ومزاملته لمواطنه كريستيانو رونالدو.

وانتقل كانسيلو الصيف الماضي إلى يوفنتوس مقابل ما يقارب 40 مليون يورو دفعها لفالنسيا بعد عام معاراً إلى إنتر.

وقال البرتغالي مع صحيفة "أبولا": "هنا في يوفنتوس يقولون لك اركض وأنت صامت، هناك قوانين".

وأضاف: "أشعر بأنني أصبجت لاعباً أكثر كمالاً معهم، وجود رونالدو يضفي الكثير، أشعر وكأنه يملك نفس عمري".

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🔵⚽️ فاردي 4'

⚪️⚽️ كين 7'

🔵⚽️ محرز 16'

🔵⚽️ إيناتشو 47'

⚪️⚽️ لاميلا 49'

⚪️⚽️ فوكس (هدف في مرماه) 53'

⚪️⚽️ لاميلا 60'

🔵⚽️ فاردي73'

⚪️⚽️ كين 76'



🔥🔥 pic.twitter.com/7fvaGHixnW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

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وفتح كانسيلو الباب لعودته لبنفيكا مستقبلاً: "أنا حزين لأنني لم ألعب معهم بشكل دائم، كلما ألعب في ملعبهم مع المنتخب أشعر بالحماسة".

وختم: "لا يوجد لا في كرة القدم، أجد فكرة العودة لهناك مستقبلاً أمراً محبباً".

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد أمام ساسولو على ملعب الأخير ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.