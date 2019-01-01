كاندريفا: إيكاردي سيجد كل الترحيب من زملائه

كاندريفا يتحدث عن ترحيب لاعبي إنتر ميلان بماورو إيكاردي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الجناح الإيطالي أنطونيو كاندريفا عن زميله في إنتر ميلان ماورو إيكاردي، حيث أكد أنه يتلقى الدعم من جميع زملائه في الفريق.

وكان ماورو إيكاردي قد أخذ الضوء الأخضر من إدارة إنتر ميلان من أجل العودة إلى التدريبات والمشاركة مع النيراتزوري في المباريات القادمة.

وخضع إيكاردي صباح اليوم الأربعاء للفحص الطبي والتأكد من عدم إصابته على مستوى الركبة، وبالتالي أصبح مستعدًا للمشاركة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، تحدث كاندريفا حول ترحيب جميع لاعبي إنتر ميلان بعودة ماورو إيكاردي إلى صفوف الفريق من جديد.

وقال كاندريفا: "الجميع هنا سيستقبل إيكاردي بأذرع مفتوحة، الجميع يعرف من هو ماورو وما هي أهميته بالنسبة للفريق"

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يذكر أن إدارة إنتر ميلان كانت قد سحبت شارة القيادة من ماورو إيكاردي مؤخرًا وأعطتها للحارس سمير هندانوفيتش.