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تغير في موقف كاندريفا تجاه عرض وست هام

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هل يعيش الجناح الإيطالي أيامه الأخيرة في ميلانو؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد أنتونيو كاندريفا للظهور على رادار وست هام، كما طرأ تغيير واضح على موقف اللاعب من العرض الإنجليزي.

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وطلب وست هام ضم كاندريفا خلال سوق الانتقالات الصيفي لكن اللاعب الإيطالي رفض وفضل التمسك بفرصه في ملعب سان سيرو، لكنه لم يلعب سوى 12 مباراة رسمية مع الإنتر هذا الموسم أحرز خلالها هدف واحد.

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ومنذ 29 سبتمبر الماضي، لم يظهر صاحب الـ32 عامًا في السيري آ سوى مرتين كبديل، بعدما أصبحت الأفضلية لدى المدرب لوتشيانو سباليتي لصالح الثنائي كيتا بالدي وماتيو بوليتانو.

هذا الأمر كما يبدو دفع لاعب لاتسيو السابق لإعادة التفكير بالرحيل عن ميلانو والبحث عن فرصة أخرى مع فريق آخر، ولذا بدأ يُفكر جديًا بقبول الانضمام لوست هام.

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