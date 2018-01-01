كانتي يعلق على الاتهامات لتشيلسي بالعنصرية

واقعة مؤسفة في لقاء الفريق مع مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض نجولو كانتي، نجم تشيلسي، التصرفات التي حدثت من قبل جماهير فريقه أثناء المباراة أمام مانشستر سيتي السبت الماضي بحق رحيم ستيرلينج، لاعب الأخير.

وقامت مجموعة من جماهير تشيلسي بتوجيه هتافات عنصرية بحق مهاجم مانشستر سيتي، وهو ما دفع السلطات والنادي نفسه لفتح تحقيقاً مع أصحاب الواقعة.

وقال كانتي مع "سكاي": "سمعنا عن الأمر بعد المباراة مباشرة، أعرف أن هناك تحقيقاً في الأمر وسنرى نتيجته". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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إليكم كل ما جاء في المباراة 👇 pic.twitter.com/Y61NIO6mNC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

كانتي يعترف: "لست الرجل الألطف في كرة القدم"

وأضاف: "ولكن هنا في تشيلسي نرفض أي نوع من الإهانة أو التمييز، أتمنى أن يتم حل الأمر".

وحقق تشيلسي مع أربعة من مشجعيه بخصوص الواقعة، ونفى أحدهم الذي ظهر وهو يسب ستيرلينج أنه وجه له إهانات عنصرية.

يُذكر أن تشيلسي فاز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين الجولة الفائتة وأزاحه عن قمة الترتيب وسجل كانتي الهدف الأول.