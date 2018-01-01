كانتي يعترف: "لست الرجل الألطف في كرة القدم"

كانتي ينفي كونه الرجل الألطف في كرة القدم كما سماه زملاؤه والجماهير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف النجم الفرنسي نجولو كانتي بأنه ليس أكثر رجل ودود في كرة القدم، وهذا على عكس الاعتقاد الجماهيري السائد منذ كأس العالم الأخيرة في روسيا. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان كانتي قد حصل على هذا اللقب الجماهيري خلال وبعد كأس العالم الماضية، حيث أن قضية خجله الشديد قد أثيرت في معسكر المنتخب الفرنسي، قبل أن يطلقوا له أغنية من أجل إظهاره للجماهير، الجماهير التي رأت فيه من البشاشة ما جعلته صاحب أكثر الوجوه براءه ربما في عالم المشاهير.

وبخصوص ذلك، تحدث كانتي إلى مجلة تشيلسي الرسمية بعد سؤاله عن هذا الأنر حيث قال: "أنا لاعب كرة قدم، وأود التعامل معي فقط كلاعب كرة قدم وليس كأي شيء آخر"

وأضاف: "أعتبر لاعب كرة قدم، لا أحب أن ينظر إليّ أحدهم ويقول أوه، إنه جميل، إنه مثل هذا... إلخ أنا مجرد لاعب بين اللاعبين ولا أرى أن هناك ما يستحق كل ذلك"

وتابع: "لا أشعر بأنني صاحب الوجه الأكثر بشاشة، ولا أنني أجمل شخص في كرة القدم وما إلى ذلك، ربما لو كنت أشعر بذلك لكنت اعترفت به" يضحك

وبخصوص تشيلسي قال كانتي: "أنا ألعب في هذا النادي منذ عامين، حققنا لقب الدوري في العام الأول، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في العام الثاني، ونسعى للمزيد خلال هذا الموسم"

وتابع: "هذا النادي يعلمك الطموح، لذلك آمل في أن نفوز بهذه البطولات مرة أخرى، وبالطبع أحلم بالفوز بالبطولات الأوروبية رفقة تشيلسي، إنه حلم لأي لاعب"

يذكر أن نجولو كانتي كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2016 قادمًا من نادي ليستر سيتي، وذلك في صفقة قدرت بحوالي 27 مليون يورو فقط.