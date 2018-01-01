كانتي يأمل في إحراز المزيد من الأهداف بعد تغيير مركزه

لاعب وسط تشيلسي نجولو كانتي يسعى لزيادة معدل تهديفه بعد تغيير مركزه بالملعب

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب نجولو كانتي لاعب وسط فريق تشيلسي عن أمنيته في زيادة معدل تهديفه بعد تغيير مركزه مع الفريق.

النجم الفرنسي الذي اعتاد على أن يكون لاعب الوسط الدفاعي لفريق تشيلسي والمنتخب الفرنسي وحتى فريقه السابق ليستر سيتي، تغير مركزه بمجرد قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري لقلعة ستامفورد بريدج خلال الصيف.

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وكان كانتي قد افتتح أهداف المباراة أمام مانشستر سيتي في المباراة التي كبد فيها البلوز الخسارة الوحيدة للسيتزن في البريميرليج هذا الموسم بثنائية مقابل لا شيء.

وعن مركزه الجديد وأهدافه قال كانتي في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي اللندني: "لا يوجد عدد أهداف محدد أسعى له، ولكنني أمتلك فرصة لإحراز أهداف أخرى من مركزي الجديد بالملعب، لذلك أنا سعيد بالأهداف التي سجلتها وأسعى لإحراز المزيد".

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم روسيا 2018 مع منتخب الديوك: "لا أعتقد أن بمركزي الجديد تغير كل شيء، عليا العمل بجهد أكبر ولكنني سعيد بمكاني الجديد وأدواري الهجومية وأسعى للتطور".