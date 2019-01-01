كانتي عن رحيل هازارد: قام بأشياء رائعة لتشيلسي

هازارد أعلن الوداع بعد النهائي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث نجولو كانتي، نجم تشيلسي، عن إمكانية رحيل زميله إيدن هازارد عن صفوف الفريق وقال إن الأخير قدم أشياء رائعة لتشيلسي.

هازارد كشف بعد النهائي أن المباراة قد تكون الوداعية له، وأكد أنه ينتظر اتفاق الناديين، في ظل الحديث عن اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال كانتي في تصريحات ما بعد المباراة: "الأمر ليس حزين، هازارد قام بعمل رائع هنا وقضى أوقات رائعة مع تشيلسي، هو هنا منذ وقت طويل".

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وأضاف: "فاز ببطولات عدة وقدم مباراة رائعة في النهائي، نحن سعداء من أجله، لا أعرف ما سيحدث، ولكن أتمنى له التوفيق بعد كل ما قدمه".

وواصل الفرنسي: "كان من الممتع لعب الكرة مع هازارد، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وعلق كانتي على إصابته التي كادت تبعده عن النهائي: "ركبتي تعرضت لالتواء يوم السبت، كنت قلقاً، الجهاز الطبي قام بعمل رائع لتجهيزي، أنا جاهز وسعيد".

يذكر أن تشيلسي حسم لقب الدوري الأوروبي بعد الانتصار الكبير على جاره أرسنال برباعية مقابل هدف مساء الأربعاء.