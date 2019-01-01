كانتي واثق من قدرة تشيلسي على التأهل في ستامفورد بريدج

نجم وسط البلوز يتحدث بعد الخسارة أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة جيدة أمام توتنهام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما خسر الذهاب بهدف دون رد.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء احتسبت للسبيرز في الشوط الأول من المباراة، وأهدر تشيلسي عدة فرص بينها كرة سددها الدولي الفرنسي وارتدت من القائم.

وأوضح كانتي عقب المباراة أن ركلة الجزاء جعلت المباراة صعبة أكثر على فريقه، مضيفًا "حاولنا إظهار رد الفعل المناسب لكننا لم ننجح في الوصول للهدف، ولذا انتهت النتيجة بهذا الشكل".

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أضاف لموقع ناديه الرسمي "لعبنا مباراة جيدة واستحوذنا على الكرة كثيرًا، الإحصائيات تُظهر أننا كنا قادرين على الخروج بنتيجة أفضل لكن هذا ما حدث. علينا تقبل هذا".

"أعتقد الآن أننا قادرون على تحقيق نتيجة أفضل على ستامفورد بريدج، فرصنا ستكون أكبر أمام جماهيرنا والذين سنحتاج لهم. مباراة واحدة تفصلنا عن المباراة النهائية ولذا سنبذل قصارى جهدنا للفوز والتأهل".