كانتويل يُنذر بصراع شرس بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كانتويل يلفت أنظار ليفربول..

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول دخل ضمن قائمة المهتمين بالحصول على خدمات تود كانتويل، نجم نورويتش سيتي.

ويتألق كانتويل صاحب الـ21 عامًا، رفقة نورويتش سيتي هذا الموسم، رغم تذيل الكناري، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، إن أداء كانتويل الرائع أمام ليفربول، عزز من اهتمام الريدز لضم اللاعب الشاب.

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ليفربول ليس المهتم الوحيد باللاعب الإنجليزي الشاب، إذ يوجد مانشستر يونايتد المستعود لخوض منافسة شرسة مع الريدز للتعاقد مع كانتويل.

ورغم موقف نورويتش الصعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أنهم سيطلبون 30 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن خدمات كانتويل، الذي ينتهي عقده مع الكناري في صيف 2022.

كانتويل، شارك في 27 مباراة هذا الموسم مع نورويتش بمختلف المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 آخرين.