كانتونا: سولشار استطاع التحكم في قصات شعر بوحبا

كانتونا يتحدث عن نجاح سولشار في جعل بوبجا أحد أهم لاعبي مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد وكرة القدم الفرنسية إيريك كانتونا حول تأثير سولشار على عدم إفراط بوجبا في تغيير قصات شعره.

وكان بول بوجبا قد قدم أفضل مستوياته بالنسبة للأداء وكذلك الأرقام خلال حقبة سولشار التي بدأت منذ أقل من 3 أشهر.

وحول ذلك، رأى إيريك كانتونا أن الانضباط والتركيز على لعب كرة القدم فقط كان الشيء الوحيد الذي ينقص النجم الفرنسي الأسمر.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وقال كانتونا: "بول بوجبا لم يغير قصة شعره ولا مرة منذ تولي أولي جونار سولشار العارضة الفنية هنا في مانشستر يونايتد"

وأضاف: "هذا شيء إيجابي بالطبع، لقد جعل بوجبا أكثر تركيزًا على كرة القدم وأكثر قدرة على الإبداع وتقديم افضل ما لديه"

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يذكر أن بول بوجبا كان قد حقق أعلى معدلاته في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في هذه الفترة.