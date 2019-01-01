أسطورة يونايتد: شمايكل أفضل من دي خيا ولا مقارنة بين مورينيو وسولشار

أندري كانتشيلسكيس لاعب فريق مانشستر يونايتد في تسعينيات القرن الماضي يشيد بأداء دي خيا لكنه يؤكد على أفضلية بيتر شمايكل بفارق كبير عن الحارس الإسباني.

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أشاد أندري كانتشيلسكيس بالحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد وبما يقدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أندري كانتشيلسكيس وأكد خلالها أنه بالنسبة فالنجم الكبير بيتر شمايكل يعد أفضل من دي خيا.

وقال كانتشيلسكيس: "بالنسبة لي دي خيا لاعب كبير وعظيم للغاية وهو الحارس الأفضل في الجيل الحالي من حراس المرمى وفي الوقت الحالي بالعالم".

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وأضاف: "أحببت بيتر شمايكل أيضًا في السابق لأنه ساعد مانشستر يونايتد في العديد من الأمور، وبالنسبة لي هو الأفضل الذي شاهدته في حياتي".

وأكمل عن وضع مارسيال بعد مورينيو: "هو لاعب عظيم وقد رأينا ذلك بشكل واضح من جديد تحت قيادة مختلفة وطريقة لعب مناسبة له".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن أليكسيس سانشيز: "موقفه الحالي أصبح مختلفًا، فإن يدربك مورينيو هو أمر مختلف تمامًا عن أن يدربك سولشار".