كالياري يعلن تجديد عقد لاعبه عبر "واتبساب"!

رئيس النادي يعلن عن تجديد العقد قبل التوقيع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن توماسو جيوليني عن تجديد عقد لاعبه لوكا تشيجاريني عبر صورة من تطبيق واتساب للمحادثة.

ونشر جيوليني حديثه مع تشيجاريني البالغ من العمر 32 عاماً، والذي كان عقده سينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وسأل الرئيس في المحادثة:"هل لدينا اتفاق"؟ ليجيب اللاعب بالإيجاب، فيرد جيوليني:"تشيجا العظيم، نحن في أيدٍ أمينة معك، أو يجب القول أقدام جيدة".

شكر تشيجاريني رئيس ناديه، الذي أكد انتظاره للغد من أجل توقيع العقد بشكل رسمي.

يذكر أن لاعب الوسط الإيطالي قد انضم إلى كالياري في 2017، وخاض هذا الموسم 28 مباراة بين الدوري والكأس.