كالياري يؤكد مفاوضات إنتر مع باريلا

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد مارشيلو كارلي، المدير الرياضي لكالياري، وجود مفاوضات بين ناديه وإنتر من أجل انتقال نجمه نيكولو باريلا لصفوف النيراتزوري.

وسائل الإعلام الإيطالية أكدت أن إنتر توصل لاتفاق شخصي مع باريلا، بانتظار انتهاء المفاوضات بين الناديين وتحديد سعر الصفقة.

وقال كارلي مع "سبورت إيطاليا": "هناك مفاوضات، الاهتمام حقيقي ولا فائدة من إنكاره، لا يمكن تحديد في أي مرحلة نحن بمثل تلك المواقف".

وأكمل: "باريلا لاعب مهم ودولي ونحن لسنا سعداء برحيله، ولكن من الطبيعي أن يجذب انتباه كبار الأندية، حالياً ليس مهماً تفاصيل الصفقة".

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وواصل: "سيكون هناك تبادل لاعبين، ولكن بالنسبة لنا هذه النقطة ليست أولوية، يجب تحديد السعر أولاً، يعجبنا إيدر كثيراً، أنا من جلبه لإيطاليا".

الصحف تحدثت عن أن قيمة الصفقة ستكون في حدود 35 مليون يورو، بالإضافة لإيدر، لاعب جيانجسو الصيني التابع لإدارة النيراتزوري.

ويتواجد باريلا حالياً في معسكر المنتخب الإيطالي الذي يستعد لمباراتي اليونان والبوسنة بتصفيات أمم أوروبا 2020.