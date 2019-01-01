كالوم هودسون يعود لتدريبات تشيلسي

فرانك لامبارد يتلقى خبرًا إيجابيًا بعودة هودسون أودوي إلى تدريبات تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

عاد النجم الصاعد كالوم هودسون أودوي إلى تدريبات نادي تشيلسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به نهايات الموسم الماضي.

وكانت مسيرة أودوي قد انطلقت مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي، قبل أن تتعطل بسبب الإصابة في نفس وقت إصابة الصاعد الآخر لوفتيس تشيك.

وعقب خسارة وتعادل في بداية مشوار فرانك لامبارد مع تشيلسي كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء خبرًا إيجابيًا لينشر التفاؤل بخصوص ما هو آت.

وحول جاهزيته، قال فرانك لامبارد إنه سيكون متاحًا للمشاركة قريبًا، مؤكدًا أنه يحتاج إلى فترة من أجل استعادة لياقته ومستواه.

وأضاف: "سيتدرب أودوي مع فريق تحت 23 عامًا بشكل مبدأي من أجل التأكد من قدرته على المشاركة مع الفريق الأول"

هازارد يستعد للظهور مع ريال مدريد أمام فياريال

يذكر أن تشيلسي لم ينجح في الفوز بأي مباراة مع فرانك لامبارد، حيث خسر وتعادل في مباراتي الدوري وخسر بركلات الترجيح موجهة السوبر الأوروبي.