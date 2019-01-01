كالوشا يرحب ببعثة الزمالك في الكونغو الديموقراطية

الزمالك يستعد لمواجهة قوية مع مازيمبي

رحب الزامبي كالوشا بواليا، نجم المنتخب الزامبي السابق، على الترحيب ببعثة نادي الزمالك في فندق الإقامة في الكونغو الديمقراطية.

ويتواجد الزمالك في الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالعاصمة لوبومباشي.

ويسعى الزمالك لخطف 3 نقاط هامة في مشواره في البطولة الإفريقية في الموسم الحالي بعد غياب دام أكثر من عقد ونصف على القلعة البيضاء.

وظهر كالوشا مع أفراد بعثة الزمالك ميتشو المدير الفني وهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، حيث تصادف تواجده في نفس فندق الإقامة في الكونغو.

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ويتواجد كالوشا في زامبيا من أجل حضور احتفال مازيمبي بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، حيث أقيمت حفل بهذه المناسبة حضرها إنفانتينو وأحمد أحمد أمس الأربعاء.

ووقع الزمالك في المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية بجانب كلًا من زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.