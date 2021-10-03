كالمتفرج .. عرض باهت لميسي بسقوط باريس أمام رين

ماذا قدم ميسي في سقوط باريس أمام رين

عاد النجم ليونيل ميسي للظهور رفقة فريقه، باريس سان جيرمان على صعيد الدوري الفرنسي بعد الغياب لمباراتين افتقد فيها الفريق خدمات الأرجنتيني.

ميسي اكتفى بالمشاهدة في سقوط الفريق المخجل أمام صاحب الأرض، رين في تاسع جولات الدوري الفرنسي، ليفشل في تسجيل أول أهدافه مع الفريق على مستوى الدوري.

ولم يستطع خلال المبارة أن يقدم أفضل أداء ممكن منذ وصوله إلى باريس، إذا أنه لم يشكل خطورة حقيقة على مدار المباراة إلا في مناسبات قليلة.

كيف ظهر ميسي؟

النجم الأرجنتيني دخل المباراة أساسيًا، ليسجل مشاركته الـ 3 بقميص باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي بعد العودة من الإصابة في الركبة.

شكل ليونيل تهديد لعناصر رينيه على مدار الـ 90 دقيقة، فحتى إن لم يكن التهديد حقيقي فوجود الأرجنتيني يربك عناصر الخصم.

وظهرت أول خطورة حقيقة بأقدام البرغوث في الدقيقة 31 عندما سجل كرة ارتطمت في العارضة.

البرغوث الأرجنتيني يمتلك سجل كبير من الكرات التي تأبى لمس الشباك وتكتفي بارتطام العارضة، وكانت قد منعته كرة مماثلة من التسجيل في ظهوره الأول مع الفريق.

ماذا قدم ميسي خلال المباراة؟

ميسي لعب لأول مرة اللقاء بالكامل على مستوى الدوري، إذا شارك في أول ظهور له بحوالي 24 دقيقة ولم يكن أساسيًا، أما المباراة الثانية والتي نشب جدل حولها فقد خرج في الدقيقة 76.

لم يسدد ميسي أي كرة على المرمى خلال اللقاء، واكتفى بـ 3 تسديدات بعيدة عن القائمين والعارضة.

في المجمل، مرر ميسي الكرة 61 مرة بنسبة وصلت إلى 86 %.

دور ميسي كان واضحًا أكثر في صناعة اللعب حيث صنع لزملائه 3 فرص للتسجيل، لكن دون استغلال من جانبهم.

الأرجنتيني فاز في 3 صراعات أرضية من أصل 5 على مدار الـ 90 دقيقة.

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