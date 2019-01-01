كالديرون يفتح النار: بيريز ونيمار هما من طردا زيدان ورونالدو من ريال مدريد

رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق يهاجم فلورنتينو بيريز بسبب زيدان ورونالدو ونيمار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق حول فلورنيتيو بيريز، حيث فتح النار عليه بسبب رونالدو وزيدان ونيمار.

وكانت أزمة بين زيدان ورونالدو وبيريز قد جعلت الأول يستقيل من منصبه كمدرب لريال مدريد والثاني يرحل إلى يوفنتوس.

وبشأن ذلك، قال كالديرون إن فلورنتينو بيريز واصل هواياته في اختلاق الأزمات مع أفضل لاعبي الفريق وأهم أشخاصه.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وقال كالديرون: "فلورنتينو بيريز أراد إعادة التحكم في النادي رغمًا عن الجميع، وهو شيء لم يعجب زين الدين زيدان ودفعه للاستقالة"

وأضاف: "بيريز أراد التعاقد مع نيمار، أراد إجراء هذا التعاقد من أجل أغراض غير كروية ورغمًا عن إرادة الجميع"

وتابع: "هذا كان سببًا رئيسيًا في رحيل كل من رونالدو وزيدان، لأنهما لم يوافقا على ذلك، وبيريز لم يفكر في إرضائهما"

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يذكر أن فلورنتينو بيريز كان قد تولى رئاسة ريال مدريد في ولايته الثانية عام 2009، عقب حقبة غير موفقة لكالديرون.