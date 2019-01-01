كالتشيوبولي في الأفق.. فضيحة إسبانيا تمتد إلى إيطاليا

تسريبات من التحقيقات تتناول أطراف إيطالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن إشارة أوراق التحقيق إلى اسم شيرو إيمبولي مهاجم لاتسيو بالإضافة لنادي فروسينوني الإيطالي، وذلك على خلفية شبهة التلاعب بمباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحف ماركا واس وموندو ديبورتيفو، فقد كان الربط قوياً بين القضية الإسبانية وبين إيطاليا التي عانت من أضخم الوقائع المشابهة بقضية الكالتشيوبولي الشهيرة في 2006، والتي أسفرت عن هبوط يوفنتوس للدرجة الثانية بالإضافة لخصم النقاط من فرق متعددة.

وفي أحد المكالمات الهاتفية الخاصة بالقضية هنا، ذكر ماتيا ماريوتي –المتهم بإدارة حلقة مقامرة غير شرعية- في حديثه مع كارلوس أراندا أن إيموبيلي يضع الرهانات بشكل متكرر.

على الناحية الأخرى وهو الجانب الأخطر حتى الآن، كان اقتراح ماريوتي أن يقوم هو و"موفد آخر" بلقاء 3 أو 4 لاعبين من فروسينوني لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بالتلاعب بنتيجة مباراة.

وفي القانون الإيطالي، مجرد تلقي عرض كهذا دون إبلاغ السلطات بشكل فوري يمكن أن يسفر عن الإيقاف لمدة عامين أو ثلاثة حتى لو تم رفض العرض.

وكان فوز فالنسيا بتلك المباراة قد حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا وضمانه للمركز الرابع على حساب خيتافي الذي انتقل للدوري الأوروبي.