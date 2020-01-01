كاكا يتحدث عن تأثير إبراهيموفيتش مع ميلان

كاكا يستعيد ذكرياته رفقة كبير ميلانو

تذكر البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب ميلان السابق أول هدف له في ديربي الغضب أمام إنتر قبل يوم من المباراة الأشهر في إيطاليا.

كاكا كان قد علق حذاءه وترك السارة المستديرة في عام 2017 عن عمر يناهز 35 عاماً.

وقال كاكا في حوار مطول مع مجلة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا سعيد جداً لرؤية الدوافع التي يعطيها إبراهيموفيتش للفريق منذ عودته هذا أمر رائع للغاية، لقد مثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين في الملعب".

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وأضاف: "لم أشعر بالندم على الاعتزال ولم أفكر يوماً واحداً في العودة للعب كرة القدم مجدداً".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية عام 2007: "لعبت أول مباراة لي أمام إنتر في موسم 2003-2004، برأسية مني".

وأردف: "مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا 2004-2005 كانت من أعز اللحظات على قلبي لقد كان الديربي في دوري أبطال أوروبا مختلفاً للغاية".

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وعن تواجد مواطنه كارلوس باكيتا في ميلان ووضعه في الفريق الآن يرى كاكا أن عليه أن يكون أكثر تأقلماً مع الفريق وأن لا يؤثر هذا الأمر في كونه لاعب برازيلي.

واختتم: "عليه أن لا ينسى أنه لاعب برازيلي في الأساس واللعب بتميز وبشكل جمالي هو أصل الكرة في البرازيلي عليه أن يتذكر ذلك دائماً".

يذكر أن ميلان يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة فيما يتواجد إنتر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.