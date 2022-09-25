كاكا: الذكرى الأفضل في ريال مدريد؟ يوم مغادرتي!

النجم البرازيلي يعود بالذاكرة لفترته في إسبانيا

عاد النجم البرازيلي كاكا بالذاكرة لفترته مع ريال مدريد، وكشف عن الذكرى الأبرز له في صفوف بطل أوروبا الحالي.

كاكا لعب مع ريال في الفترة من 2009 وحتى 2013، ولكن لم يقدم أفضل مستوياته بسبب تعاقب الإصابات وخروجه من التشكيل الأساسي.

ماذا قال كاكا عن فترته في ريال مدريد؟

لاعب ميلان السابق تحدث مع "ماركا" وقال: "أعلم أن ما سأقوله سيكون غريباً، ولكن أفضل ذكرى لي في ريال مدريد هي يوم مغادرتي النادي".

وأضاف: "تحدثت مع فلورنتينو وقال إنه يعلم كوني محترف مثالي ولكن الإصابات وعدم اعتماد المدرب علي السبب في رحيلي، شعرت بالرضا أن أبواب النادي مفتوحة لي".

وأعقب: "ولهذا السبب لن تسمعني أبداً أتكلم بشكل غير طيب عن النادي أو جوزيه مورينيو، التقيت بيريز في نهائي الأبطال الأخير وتعانقنا".

كاكا حائر بين ميلان وريال مدريد

وأجاب النجم البرازيلي على سؤال صعب بخصوص أي البطولات هذا الموسم كانت الأقرب لقلبه بين سكوديتو ميلان، ودوري أبطال ريال مدريد.

وقال كاكا: "سؤال جيد، ميلان عاد للواجهة في إيطاليا من جديد وهذا مهم، ولكن شاهدت ريال يفوز بدوري الأبطال في باريس بهذه الطريقة، من الصعب أن أقرر".