كاف يؤكد إقامة كأس إفريقيا في موعده .. وفيفا يقترح موعدًا جديدًا

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسبي، اليوم الإثنين، بزيارة الملعب الأولمبي، في العاصمة الكاميرونية "ياوندي"، والذي سيشهد افتتاح كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

أزمات استضافة الكاميرون للكان:

الكاميرون كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2019 من البطولة الإفريقية، لكن نظرًا لعدم الانتهاء وقتها من أعمال البنية التحتية، تقرر إسناد المهمة إلى مصر، والتي استضافت البطولة بنجاح بالفعل، على أن تستضيف الكاميرون نسخة 2021.

نسخة 2021 من الكان كان من المقرر أن تقام في العام الجاري، كما هو متعارف عليه أن تقام كل عامين، لكن نظرًا لتفشي فيروس كورونا في العالم، تم تأجيلها إلى يناير 2022.

لكن الأيام الماضية شهدت خلافات كبيرة بين كاف والكاميرون، إذ هدد الأول بإلغاء البطولة نظرًا لعدم إنهاء استعدادات الكاميرون للاستضافة، فيما أكدت اللجنة المنظمة للبطولة استعدادها التام للكأس، لذلك قام كاف بزيارته اليوم، للتأكد من جاهزية البنية التحتية بشكل كامل.

هذا بجانب تعارض كأس أمم إفريقيا مع كأس العالم للأندية، وهو ما اعترض عليه الأهلي المصري نظرًا لانضمام قوامه الأساسي للفراعنة المشاركين في البطولة القارية، في الوقت الذي يحتاج لاعبيه للمشاركة في المونديال، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

كاف يؤكد: الكان في موعده

وعقب انتهاء زيارة موتسبي للملعب الأولمبي، والتأكد من أعمال البناء به، أكد أن البطولة ستقام في موعدها المحدد مسبقًا في التاسع من يناير المقبل.

وقال رئيس كاف: "سأحضر إلى الكاميرون في السابع من يناير المقبل رفقة أسرتي، استعدادًا لكأس إفريقيا، أشعر بحماس كبير لانطلاق البطولة في التاسع من يناير المقبل".

وأضاف: "سيري العام النسخة الأفضل والأكثر نجاحًا من هذه البطولة، فالكاميرون قامت بتجهيز كافة الأمور على أكمل وجه".

فيفا يقترح موعدًا جديدًا:

لكن ورغم تأكيدات رئيس كاف بأن كأس إفريقيا في موعدها، خرج جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليقترح موعدًا جديدًا لبطولة منتخبات القارة السمراء.

وقال إنفانتينو، خلال تصريحاته عقب الاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات المحلية أعضاء الاتحاد الدولي: "كأس إفريقيا تُلعب كل عامين في الشتاء، وهي بطولة بالطبع مهمة، لكن في الماضي إقامتها في هذا التوقيت لم يكن يسبب أي مشكلة إلا أنه حاليًا ومع احتراف عدد كبير من لاعبي القارة في البطولات الأوروبية الكبرى، أصبح توقيتها مشكلة كبيرة، حيث تفتقد تلك الأندية للاعبيها".

وأضاف: "من الأفضل أن يقام كأس إفريقيا في شهر سبتمبر بدلًا من يناير، كي يتم حل المشكلة، نحن نحاول الحل بعيدًا عن الحديث عن وجود حرب على البطولة".

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