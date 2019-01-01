"كاف" يكشف عن حكم نهائي الجزائر والسنغال

صافرة من جنوب إفريقيا تقود مباراة الحلم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إسناد مهمة قيادة نهائي كأس أمم إفريقيا إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

ويلتقي منتخب الجزائر بنظيره السنغال يوم الجمعة على أرضية ستاد القاهرة لتحديد بطل نسخة 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

وغادرت بلاد حكم اللقاء المسابقة من ربع النهائي بالخسارة أمام نيجيريا، بعد تفجيرها لمفاجأة كبرى بإقصاء المنتخب المصري المضيف في دور الـ16 بهدف تيمبينكوسي لورش.

على الناحية الأخرى اجتاز الخضر مبارياتهم الإقصائية واحدة تلو الأخرى، بالفوز على غينيا 3-0 ثم كوت ديفوار بركلات الترجيح وأخيراً نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما السنغال فقد فاز على أوغندا بهدف نظيف ثم بنين بهدف دون رد أيضاً وأخيراً تونس بنفس النتيجة.

ويقام غداً لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بين تونس ونيجيريا.

يذكر أن السنغال يبحث عن لقبه الأول في أمم إفريقيا، حيث كان أفضل إنجازاته خسارة نهائي 2002 لحساب الكاميرون، فيما يبحث المنتخب الجزائري عن لقبه الثاني، بعد تتويجه عام 1990.