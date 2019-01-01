كاف يستقر على تأجيل كأس أفريقيا بشكل نهائي

بلاد الفراعنة تستعد لاستضافة الحدث القاري للمرة الرابعة في تاريخها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي "كاف" قرر بشكل رسمي تأجيل إقامة كأس أفريقيا 2019 عن الموعد الموعد المحدد مسبقًا.

وكانت مصر قد فازت باستضافة البطولة القارية بعد اكتساحها لجنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد، بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

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شوبير قال، خلال برنامجه عبر قناة "أون سبورت": "الاتحاد الأفريقي استجاب في اجتماعه أمس السبت، لطلب عدد من دول شمال أفريقيا، وقرر بشكل رسمي تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع كامل، لتقام في 21 من يونيو المقبل بدلًا من يوم 14، على أن تنتهي في 19 يوليو بدلًا من 12 من الشهر نفسه".

وأضاف: "قرار التأجيل جاء بعد طلب بعض دول شمال أفريقيا، حيث خاطبوا الاتحاد لتأجيل البطولة لأسبوع على الأقل بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما استجاب له كاف".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد سحب التنظيم من الكاميرون، لعدم الانتهاء من الملاعب والمنشآت خلال الفترة المتفق عليها مسبقًا، على أن تنظم بطولة عام 2021 بدلًا من 2019.