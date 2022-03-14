كافة المحاولات مرفوضة .. محترف الهلال يقرر الرحيل

يبدو أن الهلال سيتجرع مرارة رفض لاعب التجديد له، كما تجرعها منافسوه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وقتما ظفر بخدمات الثلاثي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي ومحمد العويس.

الزعيم محافظ بشكل كبير على استقراره من ناحية اللاعبين على مدار السنوات الماضية، ولم يشهد ملف التجديد للاعبيه أي مشكلة تُذكر، إذ أن كافة الراحلين عن صفوفه رحلوا بناءً على عدم الحاجة الفنية لهم.

لكن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو شذ عن هذه القاعدة، ولا يريد البقاء في القلعة الزرقاء أكثر من ذلك.

وفقًا للإعلامي الرياضي حمود القحطاني فإن الكوري الجنوبي سيرحل بشكل مؤكد عن الهلال بنهاية الموسم الجاري، نظرًا لظروف خاصة، لم يتم الإفصاح عنها.

وأكد الإعلامي أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، قدمت عديد المغريات لجانج، للتجديد له، لكنه رفض كافة المحاولات.

خاص :



تأكدت مغادرة المدافع #جانغ مع نهاية الموسم الحالي بسبب ظروفه الخاصه رغم كل المغريات القائمة من الإدارة لتجديد عقده ليستمر مع الفريق . #الهلال🤍💙 pic.twitter.com/kFObwUEvJ7 — حمود القحطاني (@hamoud_1010) March 13, 2022

وقبل أيام، تحدث الإعلام الكوري الجنوبي عن توصل اللاعب لاتفاق بالفعل مع نادي أولسان، ليكون تجربته الجديدة بدايةً من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

يذكر أن جانج كان قد انضم للزعيم في صيف 2019، قادمًا من نادي طوكيو الياباني، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

خلال هذه السنوات، شارك المدافع في 104 مباراة بقميص الزعيم في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد لقبي دوري أبطال آسيا، لقبي دوري محلي، ولقب وحيد من كأس الملك وكأس السوبر السعودي.