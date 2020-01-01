كافاني يعترف بالتفكير في الاعتزال

المهاجم الأوروجوياني كان يشعر بالقلق طوال الصيف

اعترف إدينسون كافاني المهاجم الأوروجوياني المنضم حديثاً إلى مانشستر يونايتد، بتفكيره جدياً في اعتزال كرة القدم هذا الصيف.

كافاني رحل عن باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي، دون التوصل لاتفاق حول التجديد.

صاحب الـ33 سنة، ظل بدون أي فريق طوال الصيف، قبل أن ينتقل للشياطين الحمر في اليوم الأخير من الميركاتو.

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الأوروجوياني المخضرم تحدث للبرنامج الإذاعي ""Dos de punta" قائلاً:"كان من الطبيعي أن يبدأ القلق، بدأت البطولات ولم أكن ألعب بأي فريق، وزادت الشكوك بداخلي لفترة طويلة".

وأضاف:"بدأت الأيام تمر ورأيت عائلتي وأصدقائي والجميع يريد معرفة أين سألعب، لذلك نحن سعداء بقرار الانضمام لمانشستر يونايتد".

وتابع:"دييجو فورلان منحني العديد من الإشارات قبل هذه الخطوة، لعب ليونايتد ووصل لأعلى المستويات من احتراف كرة القدم هناك".

وأما عن تفكيره بالاعتزال خلال أزمة كورونا:"صحة الأسرة أولاً، بالطبع تعاملت مع فكرة ترك كرة القدم، وفكرت في عدم اللعب مرة أخرى بعد المعاناة التي مرينا بها طوال هذه الفترة".

جدير بالذكر أن كافاني ارتبط بالانتقال لكل من بنفيكا وأتلتيكو مدريد في الصيف، ولكنه استقر في النهاية على الانضمام لمانشستر.