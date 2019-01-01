كافاني: أريد إتمام عقدي مع باريس سان جيرمان

المهاجم المخضرم يكشف عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد إيدينسون كافاني رحيله عن باريس سان جيرمان قبل نهاية عقده صيف 2020، مبديًا رغبته في إنهاء مسيرته في الفريق الفرنسي.

وبدأ كافاني مسيرته في ملعب حديقة الأمراء صيف 2013، ورغم معاناته بتواجد زلاتان إبراهيموفيتش إلا أنه واصل رحلته مع الفريق حتى تمكن من تعويض تلك الأيام الصعبة بعد رحيل المهاجم السويدي.

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وارتبط المهاجم صاحب الـ31 عامًا بالعودة لناديه نابولي أو الرحيل لوجهة أخرى، لكنه استبعد ذلك بقوله "ألعب حاليًا وأنا متجه لنهاية عقدي وربما مسيرتي الكروية".

أضاف "سأكون في عامي الـ33 ومتجه للـ34 حين ينتهي عقدي مع باريس سان جيرمان، ولا أعلم إن كنت سأواصل اللعب بعد عام 2020 وإن كنت سأوقع عقدي القادم في باريس، لكني على ما يُرام هنا وأريد رؤية عقدي ينتهي هنا".

وأحرز المهاجم الأورجواياني 13 هدفًا وصنع 4 خلال 19 مباراة لباريس سان جيرمان في الليج وان ودوري الأبطال وكأس فرنسا هذا الموسم.