كافاني: اللقاء ضد تشيلي جاء بنكهة أمريكا اللاتينية

تعرف على تصريحات كافاني بعد فوز أوروجواي على تشيلي في كوبا أمريكا

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أكد إيدنسون كافاني، مهاجم أوروجواي، أنّ اللقاء ضد تشيلي جاء بنكهة أمريكا الجنوبية والتي تعتمد على القدرات البدنية والندية.

كافاني سجل هدف فوز أوروجواي على تشيلي لضمان صدارة المجموعة الثالثة.

وقال كافاني في تصريحات عقب المباراة: "مباراة ماركة أمريكا اللاتينية ودائمًا حينما يسألونني حول المنافسات في كوبا أمريكا فإنها دائمًا تستدعي مجهود بدني عالي".

وتابع: "كان من المهم الحفاظ على عقلية الفوز وطريقة اللعب وتقديم كل ما لدينا لأجل الفريق".

واختتم: "نستعد بقوة للجولة المقبلة بكل ما لدينا وهدفنا الاستمرار لأطول فترة ممكنة في البطولة والمنافسة على حصد اللقب".

جدير بالذكر أنّ أوروجواي ضربت موعدًا مع بيرو في ربع النهائي بينما يصطدم تشيلي بكولومبيا.