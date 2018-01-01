كاشيما يقلب الطاولة على جوادلاخارا ويضرب موعدًا مع ريال مدريد

فريق كاشيما انتلرز الياباني يقلب الطاولة على جوادلاخارا المكسيكي ويفوز بثلاثة أهداف لهدفين ويضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق كاشيما إنتلرز الياباني فوزًا مارثونيًا على نظيره جوادلاخارا المكسيكي في مباراة دور ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الامارات.

هدف المباراة الأول لفريق جوادلاخارا سجله اللاعب انخيل زالديفار في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بصناعة اللاعب إسحاق بريزويلا.

وعادل فريق كاشيما النتيجة عن طريق اللاعب رويوتا ناجاكي في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء بصناعة زميله شومي دوي صاحب الـ 26 عام.

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وبعدها بدقائق قليلة تحصل الفريق الياباني على ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب البرازيلي سيرجينيو تحديدًا بالدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء.

وحسم اللاعب هيروكي أبي النتيجة في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء عندما سجل الهدف الثالث لفريقه الياباني وقتل المباراة ومنح الفريق بطاقة العبور لدور نصف النهائي.

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وسجل فريق

بهذه النتيجة يصعد فريق كاشيما لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ليواجه نظيره الاسباني ريال مدريد الذي سيبدأ مشواره في البطولة من تلك المباراة.

جدير بالذكر أن كاشيما كان قد واجه ريال مدريد من قبل في بطولة 2016 ونجح في استدراك النادي الملكي للأشواط الإضافية وكاد يحقق الفوز لولا هاتريك البرتغالي كريستيانو رونالدو.