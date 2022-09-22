كاس يُحبط النصر .. المحكمة الدولية تنتصر لجوليانو وترفض طلب العالمي

العالمي ملزم بدفع 6 ملايين و12 ألف يورو للاعب البرازيلي

لم ينجح نادي النصر السعودي في كسب معركته الخارجية مع لاعبه السابق البرازيلي جوليانو دي باولا، إذ أصدرت المحكمة الدولية "كاس"، قرارها في الاستئناف المقدم من النادي السعودي.

جوليانو .. فسخ من طرف واحد:

في صيف 2018، أعلن النادي السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي قادمًا من فنربخشه التركي، لكنه في أكتوبر 2020، رحل فاسخًا عقده.

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Shahid Shahid

جوليانو استغل وقتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تتيح للاعبين فسخ عقودهم من طرف واحد، حال عدم استلام رواتبهم لمدة شهرين متتاليين، ليرحل عن العالمي.

قبل أن يرحل صاحب الـ32 عامًا، شارك في 78 مباراة بالقميص الأصفر، سجل خلالها 31 هدفًا، وصنع 19 آخرين.

النصر يخسر استئنافه ضد جوليانو:

قبل عام تقريبًا، كان جوليانو قد حصل على قرار من قبل غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي، ضد النصر، يلزمه بدفع قيمة رواتب العام الأخير له في النصر كاملة.

النصر استأنف على هذا القرار، لكن المحكمة الدولية أنصفت اللاعب للمرة الثانية..

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن كاس قررت تثبيت حكم فيفا ضد النصر، ويلزمه بسداد ستة ملايين و12 ألف يورو، لصالح جوليانو، رافضة استئناف النادي السعودي.

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