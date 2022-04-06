كأس مينا 2022: المجموعات، جدول المباريات وكل ما تريد معرفته

التنافس في كرة القدم لا يقتصر فقط على الأندية الكبرى والندية على صعيد الكبار فقط، بل يتذوق الشباب منذ أعمار صغيرة طعم المنافسة والصراع وأحلام التتويج بالألقاب.

وانطلاقًا من منح فرصة للشباب وصغار السنة المنافسة، تنظم شركة cbf performance بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بطولة كأس مينا لكرة القدم والتي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل.

تشمل البطولة مشاركة 32 فريقًا ضمن أربع فئات عمرية مختلفة، حيث تحصل المواهب على فرصة لإبراز مواهبهم وتقديم الأفضل.

في التقرير الآتي، جول يأخذكم في رحلة لمعرفة تفاصيل بطولة كأس مينا Mina Cup من دور المجموعات حتى المباراة النهائية

ما بطولة كأس مينا؟

بعد نجاح تجارب سابقة مثل كأس السوبر في أيرلندا الشمالية وكأس جوثيا في السويد ومسابقات أخرى للشباب، تقرر إنشاء كأس مينا في منطقة الشرق الأوسط بالإمارات حيث يجتمع التراث العربي مع المرافق المتطورة والتجربة الفريدة من نوعها.

تهدف البطولة إلى تنمية المواهب الشابة وتعويدهم على اللعب في الأجواء التنافسية وخوض تجربة كاملة كالتي يعيشها كل لاعب محترف على مستويات كبيرة.

كما تمنح اللاعبين الشباب فرصة التعامل مع التكنولوجيا وتحليل البيانات الخاصة باللعبة، لمعرفة أفضل السبل لتطوير كل لاعب.

ما هي الفرق المشاركة في كأس مينا؟

بطولة كأس مينا تضم فرق تحت 12 و14 و16 و18 عامًا وتشارك فيها 24 أكاديمية إماراتية خاصة تأهلت من خلال المنافسات التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة فريق وولفرهامبتون من إنجلترا، وفريق بوماز من المكسيك، وفريق ستورم جراز من النمسا بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات العالمية، وفي مقدمتها أكاديمية برشلونة ومانشستر سيتي ولا ليجا الإسبانية.

ما هي نظام بطولة كأس مينا؟

أقيمت قرعة دور المجموعات يوم 29 مارس الماضي وتم تقسيم كل فئة عمرية إلى مجموعتين.

الأول في المجموعة الأولى سوف يواجه الثاني من المجموعة الثانية، والثاني من المجموعة الأولى يواجه الأول من المجموعة الثانية في نصف النهائي لتحديد طرفي النهائي وكذلك مباراتي الثالث والرابع.

بينما يلعب الثالث في المجموعة الأولى ضد الرابع في المجموعة الثانية، والرابع في المجموعة الأولى ضد الثالث في المجموعة الثانية بهدف تحديد ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

مجموعات كأس مينا

ترتيب المجموعات كالآتي

تحت 12 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 دبي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مدرسة مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أكاديمية سوليتش 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أكاديمية داريك 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 12 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أكاديمية برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أكاديمية لا ليجا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أكاديمية مينيرفا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أكاديمية جو برو سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 14 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أكاديمية جو برو سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أليانس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ستورم جراز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بهايانجكارا 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 14 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 دبي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوماس أونام 0 0 0 0 0 0 0 0 4 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 16 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أكاديمية برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أكاديمية لا ليجا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مؤسسة ريلانس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ريجينال سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 16 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أكاديمية جو برو سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إتس جست فوتبول 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أكاديمية سي اف 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 18 عامًا - المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرسان هسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أكاديمية لا ليجا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مؤسسة ريلانس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 د - جاردينس يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0

تحت 18 عامًا - المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 دبي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أكاديمية جو برو سبورت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مدينات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 دي جي برو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس مينا – دور المجموعات

تحت 12 عامًا

المباراة الموعد النتيجة دبي سيتي - مدرسة مانشستر سيتي السبت 9 أبريل2022،

15:00 بتوقيت دبي - أكاديمية سوليتش - أكاديمية داريك السبت 9 أبريل2022،

15:40 بتوقيت دبي - أكاديمية برشلونة - أكاديمية لا ليجا السبت 9 أبريل2022،

16:20 بتوقيت دبي - أكاديمية مينيرفا - جو برو سبورت السبت 9 أبريل2022،

17:00 بتوقيت دبي - دبي سيتي - أكاديمية سوليتش السبت 9 أبريل2022،

17:40 بتوقيت دبي - مدرسة مانشستر سيتي - أكاديمية داريك السبت 9 أبريل2022،

18:20 بتوقيت دبي - أكاديمية برشلونة - أكاديمية مينيرفا السبت 9 أبريل2022،

19:00 بتوقيت دبي - أكاديمية لا ليجا - جو برو سبورت السبت 9 أبريل2022،

19:40 بتوقيت دبي - دبي سيتي - أكاديمية داريك الأحد 10 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي مدرسة مانشستر سيتي - أكاديمية سوليتش الأحد 10 أبريل 2022،

15:40 بتوقيت دبي أكاديمية برشلونة - جو برو سبورتس الأحد 10 أبريل 2022،

15:40 بتوقيت دبي أكاديمية لا ليجا - أكاديمية مينرفا الأحد 10 أبريل 2022،

15:40 بتوقيت دبي

جدول مباريات كأس مينا – من الخامس إلى الثامن

المباراة الموعد النتيجة ثالث المجموعة الأولى - رابع المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:00 دبي رابع المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:40 دبي

جدول مباريات كأس مينا – نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

16:20 دبي ثاني المجموعة الأولى - أول المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

17:00 دبي

تحت 14 عامًا

المباراة الموعد النتيجة أكاديمية جو برو سبورت - أليانس السبت 9 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي - ستورم جراز - بهايانجكارا السبت 9 أبريل 2022،

15:40 بتوقيت دبي - فرسان هسبانيا - دبي سيتي السبت 9 أبريل 2022،

16:20 بتوقيت دبي - بوماس أونام - وولفرهامبتون السبت 9 أبريل 2022،

17:00 بتوقيت دبي - أكاديمية جو برو سبورت - ستورم جراز السبت 9 أبريل2022،

17:40 بتوقيت دبي - أليانس - بهايانجكارا السبت 9 أبريل2022،

18:20 بتوقيت دبي - فرسان هسبانيا - بوماس أونام السبت 9 أبريل2022،

19:00 بتوقيت دبي - دبي سيتي - وولفرهامبتون السبت 9 أبريل2022،

19:40 بتوقيت دبي - أكاديمية جو برو سبورت - بهايانجكارا الأحد 10 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي أليانس - ستورم جراز الأحد 10 أبريل 2022،

15:40 بتوقيت دبي فرسان هسبانيا - وولفرهامبتون الأحد 10 أبريل 2022،

16:20 بتوقيت دبي بوماس أونام - دبي سيتي الأحد 10 أبريل 2022،

17:00 بتوقيت دبي

جدول مباريات كأس مينا – من الخامس إلى الثامن

المباراة الموعد النتيجة ثالث المجموعة الأولى - رابع المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:00 دبي رابع المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:40 دبي

جدول مباريات كأس مينا – نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

16:20 دبي ثاني المجموعة الأولى - أول المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

17:00 دبي

تحت 16 عامًا

المباراة الموعد النتيجة أكاديمية برشلونة - أكاديمية لا ليجا السبت 9 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي - مؤسسة ريلانس - ريجينال سبورت السبت 9 أبريل 2022،

15:55 بتوقيت دبي - أكاديمية جو برو سبورت - إتس جست فوتبول السبت 9 أبريل 2022،

16:50 بتوقيت دبي - فرسان هسبانيا - أكاديمية سي اف السبت 9 أبريل 2022،

17:45 بتوقيت دبي - أكاديمية برشلونة - مؤسسة ريلانس السبت 9 أبريل 2022،

18:40 بتوقيت دبي - أكاديمية لا ليجا - ريجينال سبورت السبت 9 أبريل 2022،

19:35 بتوقيت دبي - أكاديمية جو برو سبورت - فرسان هسبانيا السبت 9 أبريل 2022،

20:30 بتوقيت دبي - إتس جست فوتبول - أكاديمية سي اف السبت 9 أبريل 2022،

21:25 بتوقيت دبي - أكاديمية برشلونة - ريجينال سبورت الأحد 10 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي أكاديمية لا ليجا - مؤسسة ريلانس الأحد 10 أبريل 2022،

15:55 بتوقيت دبي أكاديمية جو برو سبورت - أكاديمية سي اف الأحد 10 أبريل 2022،

16:50 بتوقيت دبي إتس جست فوتبول - فرسان هسبانيا الأحد 10 أبريل 2022،

17:45 بتوقيت دبي

جدول مباريات كأس مينا – من الخامس إلى الثامن

المباراة الموعد النتيجة ثالث المجموعة الأولى - رابع المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:00 دبي رابع المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:55 دبي

جدول مباريات كأس مينا – نصف النهائي

المباراة الموعد النتيجة أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

16:50 دبي ثاني المجموعة الأولى - أول المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

17:45 دبي

تحت 18 عامًا

المباراة الموعد النتيجة فرسان هسبانيا - أكاديمية لا ليجا السبت 9 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي - مؤسسة ريلانس - د - جاردينس يونايتد السبت 9 أبريل 2022،

15:55 بتوقيت دبي - دبي سيتي - أكاديمية جو برو سبورت السبت 9 أبريل 2022،

16:50 بتوقيت دبي - مدينات - دي جي برو السبت 9 أبريل 2022،

17:45 بتوقيت دبي - فرسان هسبانيا - مؤسسة ريلانس السبت 9 أبريل 2022،

18:40 بتوقيت دبي - أكاديمية لا ليجا - د - جاردينس يونايتد السبت 9 أبريل 2022،

19:35 بتوقيت دبي - دبي سيتي - مدينات السبت 9 أبريل 2022،

20:30 بتوقيت دبي - أكاديمية جو برو سبورت - دي جي برو السبت 9 أبريل2022،

21:25 بتوقيت دبي - فرسان هسبانيا - د - جاردينس يونايتد الأحد 10 أبريل 2022،

15:00 بتوقيت دبي مؤسسة ريلانس - أكاديمية لا ليجا الأحد 10 أبريل 2022،

15:55 بتوقيت دبي دبي سيتي - دي جي برو الأحد 10 أبريل 2022،

16:50 بتوقيت دبي مدينات - أكاديمية جو برو سبورت الأحد 10 أبريل 2022،

17:45 بتوقيت دبي

جدول مباريات كأس مينا – من الخامس إلى الثامن

المباراة الموعد النتيجة ثالث المجموعة الأولى - رابع المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:00 دبي رابع المجموعة الأولى - ثالث المجموعة الثانية الإثنين 11 أبريل 2022،

15:55 دبي

جدول مباريات كأس مينا – نصف النهائي