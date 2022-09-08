كأس لوسيل .. مسمار في نعش دياز أم مجرد مبارة ودية؟

"مسمار في نعش دياز" ربما مصطلح مبالغ به، خاصةً وأن إعلام الهلال وجماهيره يجيدون وضع الأمور في نصابها الصحيح دون تضخيم، ولكن..

كأس سوبر لوسيل، مباراة ودية؟، نعم! هي كذلك على الورق، قد تكون مباراة دولية ستحظى بمتابعة مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باعتبار أنها تقام كافتتاح لاستاد لوسيل؛ الملعب الذي سيشهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022 والنهائي، بخلاف بعض المباريات الأخرى، لكنها تبقى تحت مسمى المباريات الودية على الورق.

لكن هل مواجهة الهلال السعودي والزمالك المصري هكذا على أرض الواقع وبالنسبة للجماهير؟ الإجابة في باطن بعض المشاهد..

وماذا عن المدربين؛ البرتغالي جوزفالدو فيريرا مع الفارس الأبيض، والأرجنتيني رامون دياز؟..

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Shahid

وماذا لو لم تكن ودية؟!

عن المدربين، فالصورة واضحة تمامًا، تفاجأ الجميع بقرار دياز إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مواجهة الفريق الأخيرة أمام الفتح، إذ نزل بتشكيل أغلبه من الاحتياطيين، رغم أنها مباراة أمام فريق ليس بالسهل ومباراة رسمية في بطولة يريد الزعيم الحفاظ عليها.

وسبق هذا القرار، التعامل الجدي من قبل مسؤولي لجنة المسابقات السعودية، عندما قرروا تقديم موعد المباراة عدة أيام عن بقية مباريات الجولة، كي تتاح الفرصة للاعبي الأزرق، الاستعداد لكأس سوبر لوسيل.

أما الجماهير، فيكفي أن نعرض فيديو لجماهير الزعيم، الذي لم تنتظر لصباح الغد، كي تدخل للدوحة، إنما ملأت الجماهير الهلالية الحدود القطرية السعودية منذ عصر اليوم الخميس، لتبدأ ليلتها في الغد من الصباح الباكر.

هذا كله حدث رغم قرب المسافة بين السعودية وقطر!

في المقابل، طلب الزمالك تأجيل مباراته الرسمية في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا 2022 من أجل كأس لوسيل، وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف".

بينما من جانب فيريرا فقد منح لاعبيه راحة عقب حسم الزمالك للقب الدوري قبل الجولة الأخيرة.

وحدث ولا حرج عن تصريحات مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، حول المباراة، فقد ملأ قناة ناديه بالحديث عنها، وإطلاق التصريحات النارية، لشحن لاعبيه معنويًا من أجل العودة بالكأس الودية.

مسمار في نعش دياز؟

تبين من كل ما سبق أن التعامل مع المباراة من جانب مسؤولي كلا الناديين، ليس باعتبارها مباراة ودية، نعم! هي احتفالية عربية خالصة، لكنها من الناحية الفنية تُمثل مباراة خاصة لجمهور الزعيم تحديدًا..

بالطبع من الصعب أن تُعتبر مباراة ودية بمثابة المسمار في نعش أي مدرب، خاصة الوديات من هذه النوعية، فهي ليس ودية استعدادًا لبطولة قارية أو انطلاق موسم جديد، هي مباراة احتفالية، لكن لا تأمنن فكر الجماهير!

دعم كبير يحظى به رامون دياز من قبل جماهير ناديه منذ عودته للفريق، خاصةً وأنه نجح في قيادته لحصد لقب الدوري المحلي، بعدما كان بعيدًا عن المنافسة إلى حدٍ ما في الموسم الماضي، حصد اللقب وقدم أداءً فنيًا مميزًا رغم الإجهاد والإصابات.

al hilal twitter

لكن الجماهير لا تنسى الهزائم، وما تلقاه الزعيم من هزائم أمام الفرق المصرية مؤخرًا، لا يمكن أن يُنسى بسهولة..

داخل معقل الزعماء في محيط الرعب، وتحديدًا في السادس من أكتوبر 2018، ووسط حضور غفير من قبل جمهور الهلال، الحزن يخيم على الملعب وسط سقوط الزعيم مهزومًا أمام الزمالك 2-1، في كأس السوبر السعودي المصري.

الهزيمة أتت في فترة لم تكن بالجيدة بالنسبة للزمالك على المستوى المحلي، وفي المقابل كان الأزرق يقدم مستويات طيبة تحت قيادة مدربه خورخي جيسوس، وهنا كانت صدمة الجماهير الهلالية رغم أنها مباراة ودية.

وبعد هذه المباراة بأقل من أربع سنوات، وتحديدًا في 12 من فبراير 2022، اللقاء الهلالي المصري يتجدد من جديد، لكن هذه المرة أمام الأهلي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية في الإمارات.

قبل المباراة، لم يكن هناك صوت يعلو فوق الثقة بالنسبة لجمهور الزعيم، خاصةً وأن الأهلي لم يكن يقدم مستويات جيدة تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

لكن بأرض الملعب، كان للشياطين الحمر كلمتهم، وأسقطوا الهلال برباعية نظيفة، وحصدوا برونزية المونديال.

"مسمار في نعش دياز" ربما مصطلح مبالغ به، خاصةً وأن إعلام الهلال وجماهيره يجيدون وضع الأمور في نصابها الصحيح دون تضخيم، لكن مؤكد أن الهزيمة في كأس لوسيل ستفتح الأبواب للحديث عن مدى تأثر الهلال بمنعه من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي، وكيف سيتأثر في مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال؟، خاصةً وأن الزمالك يعيش أفضل فتراته في السنوات الأخيرة من الناحية الفنية.

لن يتم تعليق المشانق لدياز حال الخسارة، لكنه مؤكد أنها ستلقي بظلالها على الفريق في الدوري المحلي، كونه الفريق الذي يريد الثأر من خسائره الماضية.

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