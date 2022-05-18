كأس في أنفيلد وآخر في الاتحاد .. الدوري الإنجليزي يستعد للبطل الجديد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الطريقة التي سيتعامل بها الاتحاد الإنجليزي مع موقف التتويج الخاص ببطل الدوري المحلي لنسخة الموسم الحالي.

حيث يتنافس مانشستر سيتي وليفربول على المركز الأول حتى الجولة الأخيرة القادمة التي ستلعب يوم الأحد القادم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "التيليجراف" فإنه سيكون هناك ترتيبات معينة للاحتفال بالفريق الذي يحصل على اللقب.

ما هي الترتيبات؟

التقرير أوضح أن الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز سيتواجد في استاد الاتحاد يوم الأحد حاملاً الكأس الحقيقية.

وفي الوقت نفسه، سيكون هناك نسخة طبق الأصل من الكأس في ملعب أنفيلد في حال تمكن ليفربول من العودة من الخلف والتغلب على السيتي في النقاط والحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

والخطة ليست جديدة، حيث قد حدثت بشكل مماثل في موسم 18-19 عندما تأجل الحسم أيضًا للجولة الأخيرة ولعب ليفربول مواجهته الأخيرة في أنفيلد، والسيتي شارك ضد برايتون خارج الديار وتحصل على اللقب.

ماذا عن بطل النسخة الحالية؟

لدى ليفربول لقاء أخير في بطولة الدوري ضد نادي وولفرهامبتون في الجولة 38 من عمر المنافسة على أرضه أنفيلد.

ويحتاج للفوز في المباراة، وفي نفس الوقت ينتظر هدية من أستون فيلا الذي سيواجه مانشستر سيتي خارج الديار، إما بالتعادل أو الانتصار على الفريق السماوي.

أما عن وضعية كتيبة المدرب بيب جوارديولا، فهم يريدون فقط الانتصار دون النظر لنتيجة ليفربول، أو تعثر الريدز بأي شكل والخسارة ضد أستون فيلا، أو التعادل مع تعثر فريق يورجن كلوب بأي وضعية.

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