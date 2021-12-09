كأس العرب 2021: ما هو تاريخ مواجهات الجزائر والمغرب؟

يشهد الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021 مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين المغرب والجزائر.

منتخب المغرب نجح في اقتناص صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد أن انتصر في ثلاث مباريات، سجل خلالها تسعة أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف.

أما منتخب الجزائر، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف منتخب مصر، بفارق اللعب النظيف، بعد أن تساوى المنتخبان في كل شيء خلال دور المجموعات.

تاريخ مباريات المغرب والجزائر يحفل بالندية والإثارة، بالنظر إلى كونها مباراة بين جارين بينهما تنافس رياضي محتدم دائمًا.

وفي التقرير التالي، يستعرض معكم "جول" تاريخ مواجهات المغرب والجزائر في كافة البطولات.

ما هو تاريخ مواجهات المغرب والجزائر؟

سبق وأن تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات.

ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزًا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها "أسود الأطلس" الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.

وتعد المواجهة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية هي الأكثر تكرارًا بين المغرب والجزائر، وحدثت ست مرات سابقة، وتقاسم فيها المنتخبان الانتصار، لكن "أسود الأطلس" سجلوا تسعة أهداف، مقابل ستة أهداف لصالح "محاربي الصحراء".

مباريات فوز المغرب تعادل فوز الجزائر أهداف المغرب أهداف الجزائر 34 14 10 10 36 30

هل سبق وأن تواجه المغرب والجزائر في بطولة كأس العرب؟

ستكون المباراة التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الثمامة في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021، هي الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات المغرب والجزائر في البطولة.

لكن سبق وأن تواجه المغرب والجزائر في مناسبة عربية سابقة، وهي دورة الألعاب العربية 1985، وفيها حقق "أسود الأطلس" الفوز بهدف دون رد.