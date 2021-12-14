كأس العرب | "لا نعامل كجماهير المنتخبات الأخرى" .. رابطة منتخب مصر في قطر مستاءة من فيفا

أصدرت روابط جمهور مصر في دولة قطر بيانًا رسميًا، للإعراب عن استيائها من طريقة تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معها على مدار منافسات كأس العرب قطر 2021، موجهين طلبين للمسؤولين.

مصر في نصف النهائي:

المنتخب المصري نجح في الوصول لنصف النهائي بالبطولة العربية، بعدما عبر أولًا دور المجموعات كأول المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متفوقًا في اللعب النظيف على الجزائر؛ صاحبة الوصافة.

وفي ربع النهائي، حقق الفراعنة الفوز أمام منتخب الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن تخوض مصر نصف النهائي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، أمام منتخب تونس.

لماذا غضبت روابط منتخب مصر من فيفا؟

أربعة أسباب وراء الغضب الجم من روابط الفراعنة في قطر من الاتحاد الدولي، متهمة إياه بعدم معاملتها بالطريقة نفسها التي يعامل بها بقية المنتخبات المشاركة في البطولة.

وطلبت الروابط من فيفا ضرورة توفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور في مواجهة تونس وبأسعار مناسبة، بجانب تخصيص تذاكر مجانية أسوةً بالمنتخبات الأخرى.

وجاء نص البيان كالتالي:

تؤكد روابط جمهور منتخب مصر في قطر استيائها الشديد و إستنكارها من طريقة تعامل الفيفا الغير مفهومه بشأن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتونس، وبرغم أن الجماهير المصريه أول من طلبت تخصيص مجموعات تذاكر قبل بداية البطولة إلا أن قسم التذاكر بالفيفا تجاهل تلك الطلبات

وبرغم ان الجماهير المصرية اثبتت بأنها الرقم الصعب لنجاح البطولة بالحضور الجارف والتشجيع المثالي إلا أن ذلك لم يؤخد بعين الاعتبار بل وزادت الفيفا تعنتا في العديد من المواقف ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض اسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر

والكثير الكثير من تلك التصرفات والثابته بمراسلات وبيانات اخباريه رسميه

ومن منطلق حرصنا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكوننا الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات نطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما نطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.

اقرأ أيضًا..

فيديو | فينجر يبدي إعجابه بلاعبي قطر ويؤكد: كأس العرب ممتع

سباق الأفضل في كأس العرب | دخول نجم الجزائر وتراجع بونجاح ووداع مصري

فيديو | إعلامي قطري منتقدًا بعض جماهير كأس العرب: خربتم إرثنا